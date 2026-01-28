Sangomar : la production annuelle de pétrole passe de 13,3 millions de barils en 2024 à 29,7 millions en 2025

Le géant australien Woodside Energy vient de publier son rapport du quatrième trimestre 2025. Selon le rapport, clos au 31 décembre 2025, les installations ont maintenu une fiabilité technique exceptionnelle de 99,2 %. Cela veut dire que le navire-usine qui extrait et stocke le pétrole en mer (FPSO) a fonctionné presque sans aucune interruption.



Durant ce dernier trimestre, la production a atteint un rythme de croisière moyen de 99 000 barils par jour (sur une base de 100 %). Pour Woodside, qui détient la majorité des parts aux côtés de la société nationale Petrosen, cela représente une part nette de 84 000 barils par jour. Comme prévu par les ingénieurs, le gisement a fonctionné à son niveau maximal (plateau) jusqu'à la fin du mois d'octobre 2025. Désormais, le projet entame sa phase dite "post-plateau". Cette transition naturelle vers des régimes d’exploitation différents n'inquiète pas la direction de Woodside, qui souligne que les performances restent « solides».



L'année 2025 marque un tournant historique par rapport à l'année de lancement en 2024. La production annuelle est passée de 13,3 millions de barils en 2024 à 29,7 millions de barils en 2025. Woodside a encaissé 1,94 milliard de dollars (environ 1 170 milliards de FCFA) sur l'année complète grâce à Sangomar, contre 948 millions de dollars l'année précédente. La PDG par intérim de Woodside Energy, Liz Westcott, a salué ces résultats, affirmant que la stabilité de Sangomar a été l'un des principaux piliers permettant à l'entreprise d'atteindre une production annuelle record à l'échelle mondiale.