Covid-19Sn : zéro nouveau cas et zéro décès rapporté ce dimanche

C’est la troisième fois depuis le 02 mars 2020, date à laquelle le premier cas de Covid-19 a été enregistré au Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a rapporté ce dimanche 7 novembre, dans son bulletin épidémiologique lié à la pandémie du coronavirus, zéro nouveau cas, sur 1554 tests effectués.



Aussi, aucun décès lié à la maladie à coronavirus n’a été enregistré dans les dernières 24 heures, selon les services dudit ministère.



Qui rapportent que 02 patients personnes ont été contrôlées négatives et donc déclarées guéries.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 73.935 cas confirmés de Covid-19, depuis le 02 mars 2020, dont 72.043 guéris, 1880 décès et donc 11 sous traitement



Le ministère de la Santé informe, par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination en février 2021, pas moins de 1 301 071 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin anti Covid-19.