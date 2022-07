Covid-19sn: une légère hausse de cas (26) rapportés à la veille de la Tabaski

Les nouvelles contaminations liées à la maladie du coronavirus continue de connaître une légère hausse au Sénégal. En cette période de grand rassemblement qu'est la fête de Tabaski 26 nouveaux cas de Covid-19 dont 23 communautaires ont été rapportés durant les dernières 24 heures par le ministère de Santé et de l'Action Sociale ce samedi. Alors qu'hier (vendredi) le pays comptait 21 nouvelles infections.



Les 23 cas communautaires ont été localisées dans les régions suivantes : Dakar (21), Ziguinchor (02) et dans la localité de Mbour (01 Thiès), région de Thiès.



Le bulletin quotidien du MSAS consacré à l’évolution de l’épidémie dans le pays souligne que les trois autres cas d’infection ont été enregistrés sur des personnes en provenance de l’étranger. C'est à dire des cas importés.



La même source rapporte que 17 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris et qu’aucun décès n’avait été enregistré.



Depuis l’apparition de la maladie dans le pays, le 2 mars 2020, le Sénégal a officiellement déclaré 86481 cas d’infection au nouveau coronavirus. Parmi les personnes ayant été jusque-là contaminées, 84 446 ont recouvré la santé, 1968 ont perdu la vie et 66 autres sont encore pris en charge.



1. 493. 799 personnes ont, au moins, reçu une dose de vaccins depuis le lancement en février 2020 d’une campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus.