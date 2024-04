Rapport Ofnac 2023 : 53 plaintes et dénonciations enregistrées

Serigne Bassirou Gueye, président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), continue de publier ses rapports. Après celui de 2022, le rapport de 2023 vient d'être mis à la disposition du public. Ainsi, selon le document, au cours de l'année 2023, le Bureau des Plaintes et Dénonciations (BPD) a enregistré cinquante-trois (53) plaintes et dénonciations pour les faits de fraude et de mauvaise gestion, d'escroquerie et de litige foncier. Parmi ces lettres-plaintes, trente-cinq (35) l'ont été sous le sceau de l'anonymat.



"Les plaintes anonymes ont représenté 17% en 2023, soit 06 points de moins que l'année antérieure (26,31%)", peut-on lire sur la note.



L'Ofnac de détailler: "les plaintes provenant de la région de Dakar culminent à vingt-cinq (25) et occupent le premier rang devant celles provenant de personnes résidant à Thiès (neuf). Les autres régions comptabilisent des taux relativement faibles".



Par ailleurs, informe le corps de contrôle, "il convient qu'aucune plainte en provenance des régions de Kédougou, Sédhiou, Kolda et Matam, n'a été enregistré".



Toutefois, renseigne l'Ofnac, "une plainte provenant de l'étranger a été enregistré. Il s'agit de la ville de Genève en Suisse".