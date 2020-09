Covid en France : plan pour Noël, optimisme sur les guérisons, transfert d'hôpitaux...

L'évolution du Covid-19 continue d'inquiéter : les cas de contamination sont toujours en nette augmentation (voir bilan complet en bas de cette page).



A partir de ce lundi 28 septembre, Aix-en-Provence et Marseille doivent fermer totalement les bars et restaurants.15 autres communes, dont Paris et Lyon, doivent fermer ces établissements chaque jour après 22 heures. Une clause de revoyure examinée chaque semaine, intervient à partir du 11 octobre.



Invité sur RTL-LCI-Le Figaro hier, Olivier Véran a assuré que le gouvernement comptait éviter tout reconfinement, même si aucune hypothèse ne peut être écartée, ni pour la Toussaint, ni pour Noël. "Je propose aux Français le chemin le plus sûr pour éviter le confinement et qu'ils puissent passer des fêtes de famille dans de bonnes conditions. [...] L'effort collectif fait que le virus circule moins vite, ce qui nous donne du temps pour empêcher le virus de monter", a indiqué le ministre, qui a précisé son plan pour sauver Noël et préserver l'économie : "Nous demandons aux Français d'agir empêcher un reconfinement", en suivant les nouvelles interdictions en zones d'alerte, en limitant les interactions et en respectant scrupuleusement les gestes barrière et les recommandations sanitaires.



Ce lundi 28 septembre, Gilles Bloch, président de l'Inserm, a donné sur France Info quelques éléments rassurants sur la prise en charge des patients atteints de Covid, à commencer par le taux de guérison. "Je ne peux pas vous dire de chiffre précis, mais c'est plusieurs dizaines de pour cent d'amélioration du taux de survie pour un malade qui attrape une forme sévère de Covid, essentiellement grâce à l'amélioration de nos connaissances sur les approches thérapeutiques". Le médecin a aussi ajouté que le taux d'admission en réanimation a été "divisé par deux grâce à l'expérience acquise sur des thérapies bien connues".



Le JDD indique que "le transfert de certains patients de Marseille et de Lyon vers l’Île-de-France, devrait être organisé dès cette semaine pour éviter l’annulation d’opérations chirurgicales".