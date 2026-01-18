À Las Anod, le président somalien réaffirme l’unité nationale, soutenu par ses alliés régionaux

Pour cette visite, le président somalien a voulu faire passer un message clair : non seulement la Somalie est une et indivisible, mais surtout elle a des alliés. Car Hassan Cheikh Mohamoud n’est pas venu seul, à Las Anod, capitale de l’État du Nord-Est.



Samedi, une importante délégation diplomatique était à ses côtés. Un même avion venu de Mogadiscio a notamment transporté les ambassadeurs du Soudan, de la Turquie et de l’Arabie saoudite. D’après SONNA, l’agence de presse somalienne, une délégation venue de Djibouti s’est également entretenue avec le président Hassan Sheikh Mohamud, à Las Anod. Une démonstration de solidarité régionale pour l’unité somalienne. Tous ces pays ont condamné vertement, la reconnaissance du Somaliland par Israël, fin décembre.



Pas de quoi impressionner Hargeisa. À une centaine de kilomètres de Las Anod, le Somaliland a fait une démonstration de force, en organisant samedi un exercice militaire, mobilisant plus de 6000 hommes. « Le Somaliland est une nation éprise de paix, mais la paix ne signifie pas la passivité, écrit sur X, Khadar Hussein Abdi, ministre à la Présidence du Somaliland. Nous sommes prêts à défendre notre pays et notre peuple ».