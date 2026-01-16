Sept (7) cas de rougeole confirmés à Saraya : une riposte sanitaire déclenchée

Le district sanitaire de Saraya, dans le sud-est du pays, est confronté à une épidémie de rougeole, avec sept (7) cas confirmés enregistrés entre le mois de décembre et le début du mois de janvier, a appris l’APS du point focal du Programme élargi de vaccination (PEV) et de la surveillance épidémiologique.



« Sept cas confirmés de rougeole ont été enregistrés dans le district pour la période allant du mois de décembre au début du mois de janvier. Quatre cas ont été notifiés dans la zone de Khossanto, deux à Mamakhono et un à Bransan », a-t-il détaillé.



Face à cette situation jugée préoccupante, les autorités sanitaires ont rapidement déclenché une riposte pour freiner la propagation de la maladie. « Nous avons démarré la riposte à Mamakhono et à Khossanto, précisément à la case des tout-petits, en collaboration avec les équipes pédagogiques », a-t-il expliqué.



Il a souligné que cette intervention a permis de vacciner tous les enfants âgés de 9 mois à 5 ans, afin de freiner la propagation de la maladie dans ces localités enclavées.



« La zone restera officiellement en situation épidémique jusqu’au 6 février prochain. Si d’ici là aucun nouveau cas n’est enregistré, nous pourrons déclarer la fin de l’épidémie », a-t-il précisé.



M. Faye a signalé que les postes de santé de Khossanto, Mamakhono, Bransan et Sabodala sont actuellement mobilisés dans le cadre de la riposte, assurant que cette démarche vise à protéger l’ensemble des enfants dans un contexte marqué par une forte mobilité des populations.



« Une rencontre s’est tenue avec les acteurs sanitaires afin d’anticiper et de renforcer les actions de prévention dans les autres postes de santé du département encore épargnés », a-t-il poursuivi.



Il a également rassuré les communautés sur la disponibilité en vaccins et médicaments. « Nous disposons de suffisamment de vaccins. La rougeole étant une maladie très contagieuse, la collaboration de tous est indispensable pour atteindre notre objectif principal, qui est de protéger tous les enfants du département », a-t-il lancé.