Covid : l'Allemagne doit se préparer à une «vague massive» du variant Omicron

L'Allemagne, déjà touchée par un important rebond des contaminations au coronavirus, doit se préparer à une nouvelle "vague massive" liée à la diffusion fulgurante du variant Omicron, a affirmé vendredi le ministre de la Santé Karl Lauterbach.



"Nous devons nous préparer à un défi que nous n'avons pas encore connu sous cette forme ; même une évolution un peu plus douce (de la maladie, ndlr) ne ferait pas de différence (...)", a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse à Hanovre.



Une période difficile "inévitable"

Le degré de dangerosité du nouveau variant reste difficile à évaluer mais même si les infections étaient moins graves, cela "maintiendrait peut-être le nombre de décès à un niveau bas pendant 2 ou 3 semaines, tandis que la croissance du nombre de cas aurait déjà consommé cet avantage", a souligné le ministre qui juge par conséquent "inévitable" la période difficile à venir.



L'Allemagne est touchée depuis le début de l'automne par une virulente reprise de l'épidémie liée au variant Delta. Le nombre de nouveau cas a légèrement reflué depuis le retour de nombreuses restrictions dans la vie quotidienne mais le niveau de contaminations reste élevé.



Le nombre de nouveaux cas sur 24h à dépassé vendredi les 50.000, selon les données de l'Institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI). Ce chiffre ne diminue pas assez fortement et rapidement, compte tenu de la charge toujours élevée des unités de soins intensifs et de la vague d'Omicron à venir, a déploré le RKI qui juge "l'évolution actuelle toujours très préoccupante".