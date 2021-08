Covid : la Guinée se prépare à affronter une troisième vague

La Guinée réactualise ses mesures d'urgences sanitaires. Le couvre feu par exemple passe de 22h à 4h du matin alors qu'il était de 00h à 4h.



Le pays fait face à une augmentation du taux de contamination. Près de 200 cas par jour ont été enregistrés dans le pays en 24h. Ce qui est une première. Une situation qui inquiète les autorités sanitaires du pays.



Au centre de traitement de Gbéssia dans la banlieue de Conakry la capitale guinéenne, une dizaine de familles attendent dehors soit les corps de leur proche, soit la permission de pourvoir déposer le repas d'un des leurs, malade. Ce qui crée des attroupements et des disputes autour du centre de traitement.



''Là où je demanderais une amélioration, c'est au niveau de l'accueil, il faut que ça communique. Quand ca communique pas, ça sert à rien. On vient, on s'arrête, si on a pas quelqu' un à qui s' adresser pour avoir une information, les gens vont se regrouper pour rien'' confie un homme devant le centre de traitement.