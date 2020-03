Covid19 -Le «cas positif», détecté à la Caserne Samba Diéry Diallo, retrouvé à Pikine

Le «cas positif», détecté à la Caserne Samba Diéry Diallo, a été retrouvé à. Pikine, quartier populeux de la banlieue de Dakar.



Un patient testé positif au coronavirus avait bel et bien quitté la caserne Samba Diéry Diallo. Selon les informations de Libération online, ce dernier qui était venu faire des prélèvements avant-hier, avait été placé en isolement.



Ce, le temps que les résultats des analyses arrivent. Ce qui a été le cas ce samedi. Les résultats ont été déclarés positifs mais entre temps, l’individu, pour on ne sait quelle raison, avait... quitté l’infirmerie de la caserne. Les plus hautes autorités ont immédiatement déployé les gros moyens puisque même le taximan qui l'a transporté a été retrouvé et isolé.



Le patient positif a été intercepté chez lui, à Pikine, et embarqué dans une ambulance du ministère de la Santé au moment où ses lignes sont écrites. La maison a été placée en quarantaine.