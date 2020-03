Covid19_ bloqués en Mauritanie en provenance de l’Espagne, près de 20 Sénégalais demandent de l’aide à l’Etat

Près de 20 Sénégalais dont 3 femmes avaient quitté l’Espagne jeudi pour rallier le Sénégal, afin de fuir la pandémie du coronavirus. Après avoir réussi à traverser le Maroc, leur convoi a été stoppé en Mauritanie, un pays qui a fermé ses frontières avec le Sénégal. Ils demandent à l’Etat de leur venir en aide.



« On a quitté l’Espagne, le jeudi soir. On a traversé le Maroc sans problème, mais c’est au niveau de la Mauritanie que nous avons eu un souci. Nous en sommes à notre 4e jour ici. Nous sommes dans des conditions difficiles marquées par un manque d’eau et un problème d’insécurité », a confié Mor Niang, à nos confrères du journal EnQuête.



Il a renseigné qu’ils ont eu un échange avec l’ambassadeur sénégalais, mais leur situation n’est toujours pas décantée, alors que les autres nationalités avec qui ils étaient sont toutes rentrées chez eux.



« Nous souffrons. Nous avons en face de nous des Mauritaniens qui sont sans cœur. Un représentant du Consul est venu nous rendre visite à deux reprises avec des sachets d’eau, du pain et des pots de sardines. Mais cela ne peut pas nous permettre de tenir », a lancé Niang.