Covid19- comme Moubarak Lo, le Juge Dème plaide pour une enquête-ménage au niveau national

Le nombre de patients guéris au nouveau Coronavirus a pris la courbe ascendante au Sénégal. A la date de ce lundi 13 avril, 178 patients sont guéris contre 110 patients sont sous traitement, sur 291 cas déclarés positifs. Un progrès magnifié d'entrée par le Juge Ibrahima Hamidou Déme dans une note transmise à Pressafrik.



"Après d’une quarantaine de jours de mise en œuvre de la stratégie nationale de riposte contre le covid 19, la progression de la maladie semble être maîtrisée. Force est, en effet de constater, que le nombre de cas positifs enregistrés (280 au 12 avril 2020) reste très faible, comparé à la situation dans les pays occidentaux", apprécié le juge Dème



Cependant, selon l'ancien magistrat démissionnaire "si ce nombre est mis en corrélation avec le nombre de tests effectués (3089 à la date du 10 avril 2020), le résultat serait plus que mitigé."



Car pour lui, " avec la faiblesse du nombre de tests effectués, il est difficile de connaître la prévalence de la maladie dans le pays. Il apparaît dès lors nécessaire et urgent de procéder à une étude épidémiologique exhaustive pour mesurer l’ampleur et la répartition de la maladie dans tout le pays", suggère t-il.



Dans cette perspective, le juge Déme fait appelle à la proposition de M. Moubarak Lo, consistant à procéder à une enquête-ménage au niveau national, sur un échantillon représentatif pouvant atteindre 6000 ménages dans les 45 départements du pays, nous apparaît pertinente et réaliste.



Pour que, "les résultats de cette enquête nous donneront une idée plus précise de l’état de la pandémie au Sénégal et partant, une meilleure visibilité dans la stratégie de lutte. Il faudrait bien en effet, envisager la possibilité d’un nombre très important de cas dits communautaires pour pouvoir réadapter la riposte par une meilleure stratégie de prévention et de prise en charge, avant que la situation ne soit hors de contrôle."



En revanche, "si les résultats de l’enquête confirment un taux très faible de personnes contaminées, ce sera une importante contribution à la thèse de la résilience des pays d’Afrique subsaharienne. Beaucoup d’experts lient en effet, le faible nombre de cas à l’écosystème africain ou à une résistance naturelle provoquée par la prise de beaucoup de médicaments anti paludiques. Si une telle hypothèse se confirmait, la guerre actuellement déclarée se transformerait en une bataille que notre pays pourra gagner en quelques semaines. A partir de ce moment, rien ne justifiera plus, le déploiement de moyens colossaux, l’arrêt de notre économie et certaines restrictions s’il s’avère que le covid 19 n’est pas aussi dangereux sous nos tropiques. Le Sénégal pourrait ainsi entraîner dans son sillage les autres pays africains pour sortir rapidement de cette crise, en attendant que cette pandémie ne soit définitivement vaincue partout dans le monde", conclut le Juge Dème.