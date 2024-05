"Une chaîne de télévision de la gendarmerie verra bientôt le jour" (Général Martin Faye)

Nommé Haut Commandant de la gendarmerie nationale par décret n°2024-988 du 24 avril 2024, le Général de division Martin Faye a été officiellement installé ce mardi 14 mai 2024 dans ses nouvelles fonctions. Il succède ainsi à Moussa Fall.



Le nouveau Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire est entré en service le 4 octobre 1990. Martin Faye a une carrière militaire qui s'étend sur trente-quatre ans (34 ans). Ayant intégré l'École Nationale des Officiers d'Active (ENOA) de Thiès, il a débuté son service le 1er juin 1995 dans l'armée avant d'être transféré à la Gendarmerie. Le Général Faye est marié et père de deux enfants.



Dans son discours prononcé lors de la cérémonie de passation de service, le Général Faye a souligné l'importance cruciale de la communication pour les institutions d'application de la loi, surtout à une époque marquée par l'instantanéité de l'information et la multiplicité des sources. Il a annoncé une série d'initiatives visant à améliorer la communication de la Gendarmerie avec les citoyens, notamment la création prochaine d'une chaîne de télévision dédiée à cette institution. Cette nouvelle orientation vise à renforcer l'interaction et la transparence entre la Gendarmerie et les populations qu'elle sert.



" À l'ère de l'instantanéité, de la et la démultiplication des sources de l'information, les institutions d'application de la loi sont appelées à améliorer leur stratégie de communication. En effet, les médias et les relais communautaires constituent un vecteur puissant d'interaction avec les populations. Il est donc important que les populations sachent ce que fait la gendarmerie pour l'intérêt général, dans le cadre d'une démarche citoyenne et responsable. C'est pourquoi j'apporterai de nouvelles orientations à la communication institutionnelle dans le cadre de l'affermissement des relations avec le public. Une chaîne de télévision de la gendarmerie verra bientôt le jour pour approfondir l'interaction de la gendarmerie avec les populations", a annoncé le nouveau Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire.



Par ailleurs, Martin Faye a évoqué les récentes avancées organisationnelles au sein de la Gendarmerie, notamment le décret d'organisation 2024-824, qui a pour objectif de consolider l'expertise et d'adapter les missions de l'institution à l'évolution du contexte sécuritaire. Il a annoncé son intention d'engager une réflexion approfondie sur le règlement concernant l'emploi de la Gendarmerie, afin "de garantir son efficacité dans un environnement en constante mutation."



Cette nomination marque ainsi le début d'une nouvelle ère pour la Gendarmerie nationale, sous la direction d'un leader "déterminé à moderniser et à renforcer cette institution clé pour la sécurité publique."