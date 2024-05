Simal: la marée engloutit une partie du pont, le village dans l'isolation

Les avertissements n'ont pas été vains. La population avait exprimé ses inquiétudes quant à la fragilité du pont de Simal (Fatick), et malheureusement, ces craintes se sont réalisées ce mardi alors qu'une partie du pont a été submergée par la montée des eaux, comme le montre une vidéo témoignage.



Ce pont, déjà secoué par un effondrement partiel samedi dernier, a jeté le village de Simal dans une nouvelle détresse. La tragédie de la semaine dernière a laissé les habitants dans un état de choc, confrontés à des problèmes d'accessibilité de plus en plus graves.



Construit en 2004 par l'organisation humanitaire World Vision, le pont de Simal avait pour mission de répondre aux besoins essentiels de la communauté. À l'époque, l'entreprise avait identifié un sérieux problème : les enfants étaient privés d'éducation en raison des difficultés de traversée. Initialement, World Vision avait envisagé la construction d'un autopont pour les piétons, mais les résidents locaux avaient insisté pour élargir le pont afin de permettre le passage des véhicules et des charrettes.



Malgré ces efforts, la réalité a rattrapé les espoirs placés dans cette infrastructure vitale. Les résidents avaient averti les autorités de la possibilité d'une nouvelle catastrophe, soulignant que leurs enfants risquaient de se retrouver sans éducation et que l'isolement du village serait exacerbé en cas de montée des eaux.



Aujourd'hui, ces craintes se matérialisent. Le pont, censé être le lien vital entre le village et le reste du monde, est devenu un symbole de la négligence et de l'urgence d'actions concrètes pour prévenir de nouvelles tragédies.



Dans un contexte où les infrastructures essentielles devraient être un vecteur de progrès et de connexion, le pont de Simal est devenu le triste rappel des défis auxquels sont confrontées certaines communautés, et de la nécessité d'une réponse rapide et efficace pour assurer la sécurité et le bien-être de tous.



Cette dernière catastrophe soulève des questions cruciales sur la gestion des infrastructures, l'engagement envers les communautés vulnérables et la nécessité d'une planification stratégique à long terme pour éviter de telles tragédies à l'avenir.



À noter qu'une délégation de Ageroute s'est rendue sur les lieux ce mardi vers 11 heures, où elle a rencontré le sous-préfet et le maire de la localité.