Politique : « Amadou Ba va tenir une conférence de presse dans la semaine » (Proche)

L’ancien Premier ministre du Sénégal et candidat malheureux de Benno Bokk Yaakaar (BBY) à la présidentielle du 24 mars 2024 est rentré au pays le lundi 13 mai. Quelle va être la ligne de conduite politique de Amadou Ba face au régime de Diomaye ? Quel sera son avenir au sein de l’Alliance pour la République (APR). Va-t-il fonder son propre parti ? Selon un de ses proches qui s’est confié à la RFM, Amadou Ba va tenir une conférence de presse cette semaine.



« Je pense qu’il (Amadou Ba) va tenir une conférence de presse dans la semaine pour se prononcer sur son avenir politique et comment il compte faire face au nouveau régime pour les cinq prochaines années », a fait savoir Pape Amadou Sarr, ancien ministre délégué à la DER (Délégation générale à l'Entrepreneuriat Rapide des femmes et des jeunes).



Il ajoute : « Amadou Ba avec son score de 35% à la dernière présidentielle a les statuts de premier opposant de ce pays. Il doit jouer pleinement son rôle et assumer son statut. Il doit faire face et s’opposer de manière républicaine ».



Selon lui, qu’il soit dans l’Alliance pour la République (APR) ou en dehors, ce n’est pas ce qui compte. L’essentiel, dit-il, est qu’il « assume pleinement son rôle et sa mission. Amadou Ba doit rassembler au-delà de l’APR mais aussi être un opposant responsable et républicain face au régime », a soutenu M. Sarr.