Magouilles à la mairie de Kolda : Cour des comptes découvre des "simulacres" d'appels à la concurrence

Des simulacres d'appels à la concurrence. C'est ce que la Cour des comptes à découvert dans la gestion de la mairie de Kolda durant la période 2015-2018. Durant la période, un montant de 147 318 278 F CFA a été dépensé par la commune au titre de l'achat de denrées alimentaires et de détergents. Ce montant est à rapprocher des dépenses d'investissement qui, selon les comptes administratifs, s'élèvent à 358 440412 F CFA sur la période. Ainsi, les achats de denrées représentent 41% des dépenses d'investissement.



Concernant l'acquisition des dites denrées, la commune est censée avoir passé des demandes de renseignements et des prix (Drp). Pour la gestion à 2015, plusieurs Drp ayant le même numéro (1) et le même objet, ont été passées le même jour, le 19 janvier, et attribuées au même fournisseur pour le montant global de 27 904 985 F CFA.



« Cette situation est invraisemblable et contraire aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté n° 00107 du 07 janvier 2015 relatifs aux modalités de mise en œuvre des procédures de demandes de renseignements et des prix en application de l'article 78 du Code des marchés publics. En bonne règle, les Drp du 19 janvier 2015 auraient dû faire l'objet d'une Drp à compétition ouverte », indique la Cour des comptes dans les colonnes du journal ''Libération''.



Lors du contrôle sur place, la Cour a pu constater cette pratique des bons. Ainsi, à intervalle régulier, tous les trimestres, pour obtenir le paiement des livraisons faites, le commerçant émet ses factures qu'il transmet à la commune à charge pour les responsables de régulariser par le biais d'offres fictives et de procès-verbaux de réception factices....



Au final, après simulacre, la Drp aurait été attribuée à Mamadou Barkindo Barry pour le montant de 3 000000 F CFA. En 2017, la commune de Kolda a acquis suivant décision n° 27 du 14 août 2017, un montant de 7000 000 F CFA mandaté au nom de Moussa Diallo, comptable de la commune. Certains noms sont consignés dans un carnet et non sur des listes avec émargement des bénéficiaires. Il s'y ajoute que pour la distribution des moutons, en 2017, les pièces justificatives n'ont pas été produites par le comptable.



Toutefois, le document transmis à la Cour concerne la gestion 2019, mais, est symptomatique des choix de la commune qui privilégie les hommes politiques, au détriment de la population. Ainsi, s'agissant des bénéficiaires, aussi bien du sucre que des appuis en espèces pour la tabaski, il y a lieu de relever que les indigents n'ont reçu qu'une part congrue.



En effet, pour le sucre, sur une commande de sept (7) tonnes, les seules personnes ou entités présumées indigentes ayant reçu une part sont l'association des retraités (25 kg), l'association des veuves (30 kg), l'association des personnes vivant avec un handicap (50 kg), le village de reclassement social (30 kg), la Maison d'arrêt et de correction (30 kg).