Covid_19 sn : deux décès supplémentaires enregistrés ce samedi

Le Sénégal vient d’enregistrer son 48e et 49e décès liés à la Covid-19. Le premier patient est une femme âgée de 69 et est décédée au centre CUOMO. Le 2e, est un homme de 43 ans et est décédé ce samedi 6 Juin 2020 à l’hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba.