Covid19sn – la folie de certains causera la perte de tous, selon Diomansy Kamara

L’ancien international sénégalais, Diomansy Kamara a réagi, suite à la propagation de la pandémie du coronavirus, qui poursuit son expansion avec de nouveaux cas de contamination tous les jours au Sénégal. Il est convaincu que « la folie de certains causera la perte de tous ».



« Il vaut mieux prévenir que guérir, il faut une prise de conscience collective. Les recommandations sont pourtant simples. Confinement le maximum possible, masques, gants, gels hydrauliques (pour ceux qui le peuvent) », a expliqué le footballeur à la retraite.



Et de poursuivre : « Bien se laver les mains est le minimum que nous puissions faire pour le bien commun, avant d’ajouter que la folie de certains causera la perte de tous ».



Samedi, un patient déclaré positif au coronavirus a été entériné au camp Samba Diéry Diallo, au centre-ville de Dakar. Mais pour des raisons que personne n'ignore, l'individu a quitté l'endroit pour aller chez lui à Pikine, quartier populeux de la banlieue de Dakar.



Peu après, il a été retrouvé et cueilli dans la maison par des agents de santé. Sa famille a été placée en quarantaine. Au Sénégal, il y a eu 11 nouveaux cas confirmés samedi, selon les chiffres donnés par le ministère de la Santé. Soit un total de 67 cas dont 5 guéris, ce qui revient à 62 cas sous traitement.