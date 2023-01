Cr7 se fait détruire par la presse européenne, le PSG et United se battent pour un crack brésilien à plus de 60 millions d’euros

Ronaldo déçoit

Les enchères pour un phénomène

Erik Ten Hag enrage En Angleterre, hier, niveau spectacle, on s’est régalé, surtout avec l’affiche Arsenal-Manchester United. Au terme d’un match à rebondissements et d’une intensité digne de l’événement, c’est le club londonien qui remporte le choc en fin de rencontre sur le score de 3-2. Pour The Daily Telegraph, «les Gunners sont inarrêtables». Ils ont 5 points d’avance sur Manchester City en tête de la Premier League. D’ailleurs le héros du match, c’est Eddie Nketiah. Auteur d’un doublé, mais surtout du but de la victoire, il fait la Une de tous les tabloïds anglais. Il éclipse complètement Erling Haaland, qui a pourtant marqué un triplé hier contre les Wolves. En attendant, du côté de Manchester, la défaite fait très mal à Erik Ten Hag, qui voit ses espoirs de titre un peu s’envoler. Il était très remonté contre ses joueurs après le match. Pour lui, ce n’est «pas possible de gagner des trophées avec autant de grosses erreurs». En Angleterre, hier, niveau spectacle, on s’est régalé, surtout avec l’affiche Arsenal-Manchester United. Au terme d’un match à rebondissements et d’une intensité digne de l’événement, c’est le club londonien qui remporte le choc en fin de rencontre sur le score de 3-2. Pour The Daily Telegraph, «les Gunners sont inarrêtables». Ils ont 5 points d’avance sur Manchester City en tête de la Premier League. D’ailleurs le héros du match, c’est Eddie Nketiah. Auteur d’un doublé, mais surtout du but de la victoire, il fait la Une de tous les tabloïds anglais. Il éclipse complètement Erling Haaland, qui a pourtant marqué un triplé hier contre les Wolves. En attendant, du côté de Manchester, la défaite fait très mal à Erik Ten Hag, qui voit ses espoirs de titre un peu s’envoler. Il était très remonté contre ses joueurs après le match. Pour lui, ce n’est «pas possible de gagner des trophées avec autant de grosses erreurs».

Ce que beaucoup de médias attendaient ce dimanche, c’était de voir Cristiano Ronaldo jouer son premier match avec son nouveau club, en Arabie Saoudite. Si bon nombre de fans du portugais pensaient que ça allait être une promenade de santé pour leur idole, et bien ça n’a pas été le cas. Même si Al Nassr s’est imposé face à Al Ettifaq 1-0, CR7 a été «trop discret» pour le journal portugais Record. Même constat de la part des journalistes d’O Jogo qui ont préféré la prestation du Brésilien Talisca, qui a su se montrer tranchant devant le but contrairement à Ronaldo. Les quotidiens espagnols ne sont pas tendres non plus avec le quintuple Ballon d’Or. Pour AS, le capitaine a fait des «débuts frileux», mais comme l’explique Marca, ça aurait pu être bien différent si sa bicyclette dès le début de la rencontre avait trouvé le chemin des filets. Dans son édition du jour, le Corriere Dello Sport aussi se dit «déçu» de Ronaldo, tout comme L’Équipe qui l’a trouvé «muet».Manchester United veut faire la guerre au PSG pour un jeune espoir brésilien d’après le Daily Express. En effet, les Red Devils voudraient rapidement faire signer un gros contrat à Vitor Roque, l’attaquant prodige âgé de 17 ans. Les Anglais seraient prêts à débourser un peu moins de 60 millions d’euros pour convaincre l’Atlético Paranaense de le laisser partir. Mais attention à Paris du coup, qui a déjà pris de l’avance sur le dossier depuis qu’ils ont échoué pour Endrick. Le club sud-américain a enregistré une clause libératoire de 100 M€ dans le contrat du joueur au moment de sa signature. Un montant qui semble toutefois inatteignable, même pour les équipes européennes, par contre à 60 ou 70 millions d’euros, Paris peut se mêler à la lutte des enchères.