Crash avion de Sénégal Air au large de Dakar: le procès encore renvoyé

Il y a eu 7 morts dans le crash d’un avion de Sénégal Air le 5 septembre 2015. Attendu à Dakar à 18h30, l'avion, qui avait décollé de Ouagadougou, au Burkina Faso, à 16h36, a disparu des radars avec sept personnes à bord dont un médecin et deux infirmiers sénégalais (Yahya Diop, Cheikh Tidiane Niang et Youssoupha Diédhiou), et une patiente d'origine française, Céline Pirat.



L'enquête a révélé que la tragédie était la conséquence d'une défaillance technique.



L'affaire a été évoquée huit ans plus tard à la barre de la deuxième chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Dakar. A l'issue de l'audience, le procès a été renvoyé au 28 décembre prochain pour comparution des témoins, rapporte le quotidien Le Soleil.



La procédure concerne cinq mis en cause : Magaye Maram Ndao, à l’époque directeur général de l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), Mohamed Mansour Sy, l'ancien directeur des Transports aériens de l’Anacim, El Hadji Mactar Daff, inspecteur Navigabilité, Mamadou Sy, chef du département Navigation et le contrôleur Jacob Lèye.



Ils sont tous visés pour homicide involontaire. Inculpés, ils bénéficient d'une liberté provisoire, rappelle le journal,