Création de nouvelle composante de l'aquaculture : plus de 5000 emplois attendus dans 7 régions (autorités)

Bientôt les régions de Saint-Louis, Louga, Thiès, Fatick, Kolda, Sédhiou et Kédougou auront leur pôle de la sous-composante développement de l’aquaculture. Ce projet permettra à ces zones ciblées d'assurer leur approvisionnement correct en poisson. Et des études allant dans ce sens sont en cours ont laissé entendre les autorités l'agence nationale de l'aquaculture (ANA).



A cet effet, la mise en œuvre de la composante aquaculture du Projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal (PGRNS), d’un montant de six milliards de FCFA "permettra une production de 4.000 tonnes de poisson et la création de 5.000 emplois directs et indirects", a fait savoir la directrice générale de l’Agence nationale de l’aquaculture (ANA), Tening Sène (PGRNS). Elle prenait part à un atelier de mise à niveau des agents de l’ANA sur l’état d’avancement de la sous-composante développement de l’aquaculture du PGRNS.



