Création de pôles territoriaux pour remplacer le HCCT : Idrissa Baldé conteste et dénonce un "leurre"

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement du Territoire, Moussa Balla Fofana, a annoncé hier dimanche devant le Jury du dimanche que le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) sera remplacé par huit pôles territoriaux, chacun dotés de 'instances collégiales de discussion réunissant l'ensemble des acteurs concernés. Cette annonce a été vivement contestée par le député Idrissa Baldé lors de son intervention à l'Assemblée nationale. Selon lui, ce projet est un leurre, et les pôles territoriaux et que les pôles territoires feront plus 400 membres.



« Il a été dit que le HCCT sera remplacé par 8 pôles territoriaux dotés d'instances collégiales de décision. Donc ce n'est plus des raisons de rationalisation des dépenses publiques. Si j'ai bien compris, c'est pour le territoire vont fonctionner comme des élus comme des conseillers territoriaux locaux. Alors il faudra qu'on m'explique où vont-ils trouver les modes de fonctionnement et le coût de chaque conseil territorial ? », s’est-il interrogé.



Pour Idrissa Baldé, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) réunis font 270 membres.



« Si un seul Conseil territorial est composé au minimum de 50 membres, les 8 pôles font 400 membres. Donc plus de membres que les 2 institutions réunies quel est le mode de désignation de ces membres ? Quel est le montant des indemnités pour chaque concert ? Arrêtez de leurrer les gens, arrêtez de manipuler les gens, c'est fini », a-t-il demandé.



Selon lui, les 15 milliards de FCFA tirés des deux institutions (HCCT et CESE) n'impacteront pas sur le fonctionnement du budget.



«On sait tous que le Conseil économique, social et environnemental, c'est le seul instrument qui est là, qui réunit toutes les couches, les artisans, les paysans, les handicapés, la société civile, tout le monde se réunit. Alors pourquoi vouloir supprimez une telle institution ? Vouloir dire que c'est pour nationaliser les dépenses publiques, c'est faux, c'est un mode de campagne, ça ne passera pas et les populations ont compris », a-t-il contesté.