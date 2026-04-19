Soutien à la candidature de Macky Sall à l’ONU : un comité citoyen entre en campagne

Des acteurs de la société civile sénégalaise ont annoncé la création d’un comité baptisé « Convergences citoyennes » afin de soutenir la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une initiative qui, selon ses promoteurs, vise à renforcer la présence et l’influence de l’Afrique au sein des instances internationales.



Réunis autour de cette plateforme, les membres du comité estiment que l’ex-chef de l’État sénégalais possède les qualités requises pour occuper cette fonction de premier plan. Ils mettent en avant son expérience politique, sa capacité de dialogue et son ouverture sur le monde comme des atouts majeurs.



« Nous avons fait le choix de soutenir la candidature du Président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies, parce que nous pensons que c’est le moment pour l’Afrique de compter davantage dans le concert des nations », a déclaré Babacar Gaye, membre du comité, lors d’une intervention sur la radio iRadio.



Poursuivant, il a souligné l’importance pour le Sénégal de porter « une voix forte », incarnant « la compétence, l’expérience, le dialogue et l’ouverture au monde ». Pour les initiateurs de cette démarche, la candidature de Macky Sall s’inscrit dans une ambition plus large : celle de voir le continent africain jouer un rôle accru sur la scène internationale.



Le comité « Convergences citoyennes » se veut également un symbole d’unité nationale derrière une figure sénégalaise aspirant à une responsabilité mondiale. « Nous sommes convaincus que Macky Sall a le profil de l’emploi. C’est une fierté nationale quand un Sénégalais peut accéder à une telle responsabilité », a ajouté Babacar Gaye.



Adoptant le slogan « Andak Macky, Dem ONU », les membres du mouvement affirment leur volonté d’accompagner cette candidature, tout en reconnaissant que la décision finale ne leur appartient pas. Ils appellent ainsi à un large soutien pour porter cette ambition sur la scène internationale, face à ce qu’ils qualifient de "tentatives de frein" à cet élan.

