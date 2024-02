Crimes odieux répétés à l'UGB : «que les responsables soient punis rigoureusement» (Gorgui Massamba Boye, Président exécutif de WASANAR)

Nous demandons aux autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour que justice soit faîte sur ces crimes odieux, répétés et que les responsables soient punis rigoureusement.

Notre Université, traverse une situation très difficile, marquée par une tension sociale extrême avec une crise sans précédent. Je m’incline encore une fois, devant la mémoire de nos regrettés Alpha Yero Tounkara et Prospère Célestin Senghor qui ont perdu la vie lors des récentes manifestations à l'Université Gaston Berger de Saint Louis. Que le Tout-puissant les accueille dans son Paradis céleste.Conscient de la profonde douleur des étudiants, de la souffrance que vit l’ensemble des composantes de notre grande famille universitaire, j’exprime ici au nom du bureau exécutif de WASANAR toute notre compassion à tous les membres de la communauté de l’UGB.L'UGB n'est pas un cimetière, c'est un temple du savoir.Face à cette crise, nous devons construire ensemble les conditions d’un dialogue social constructif entre les différentes composantes de la communauté, dans l’intérêt de notre Institution.L’heure est à la reconstruction. L’UGB connaît une crise mais va la surmonter et restera une université d’excellence. Nous appelons à la pacification de l'espace universitaire et aux autorités de privilégier d'avantage la négociation.Je voudrais réaffirmer la disponibilité des alumni de l'UGB et notre ouverture à la concertation avec tous les acteurs de l’espace universitaire pour réfléchir ensemble sur les solutions réelles de sortie de crise."sanarois un jour, sanarois pour toujours".Gorgui Massamba BOYEPrésident exécutif de WASANAR