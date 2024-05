Crise en Nouvelle-Calédonie: l’inquiétude monte dans les pays de la région

« Nos forces armées sont prêtes à décoller, en attendant la reprise des vols commerciaux. Mais les autorités françaises nous disent que la situation sur le terrain ne permet pas aux avions d’atterrir. Nous continuons à réclamer une autorisation. »



Le tweet de Penny Wong, la ministre australienne des Affaires étrangères, ne pourrait pas être plus clair, relate notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse.



Il fait écho aux déclarations de son homologue Néo-Zélandais, Winston Peters, qui lui aussi a indiqué qu’il attendait le feu vert de Paris pour envoyer un avion militaire à Nouméa et rapatrier ses ressortissants : « Nous sommes prêts à décoller et attendons l'autorisation des autorités françaises pour savoir quand ces vols pourront avoir lieu en toute sécurité. »