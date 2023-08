Crise politique, crise migratoire: Dr Madior LY assène ses vérités aux autorités sénégalaises

Dr Madior LY milite aux côtés de l'honorable député Thierno Alassane et est membre fondateur du parti La RÉPUBLIQUE DES VALEURS/ RÉEWUM NGOR.

De passage à Dakar, Madior, comme l'appellent ses camarades, n'a pas eu peur de ses idées.

L'invité de SUNUGAL24 a défini explicitement les objectifs de son parti avant d'inviter les sénégalais à porter leur choix sur le candidat Thierno Alassane Sall.



L'influenceur, analyste politique, a été l'invité du ‘‘Plateau Spécial’’ animé par le journaliste Moustapha Mbaye ce Lundi dernier.



Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de l'émission, notamment la situation politique actuelle du pays, la réhabilitation de Khalifa Sall et Karim Wade, la problématique de l'émigration clandestine et la candidature du président Thierno Alassane Sall.

D'entrée, l'invité de SUNUGAL24 , s'est dit profondément meurtri après l'annonce sur le drame survenu ces derniers jours à Rufisque, faisant état de plusieurs vies de jeunes concitoyens, perdues en mer et pendant qu'ils essayaient de rejoindre les côtes européennes.



Pour Dr Madior LY, l'État est ‹‹ insensible ›› face à ces séries de morts dans les océans. Et le régime ne se prononce presque jamais sur ces drames qui s'abattent sur les populations. Or, ‘‘Une seule vie perdue devrait inquiéter davantage nos autorités, à plus forte raison, des morts par centaines et des jeunes en plus..’’

Pour le camarade de Thierno Alassane Sall, la jeunesse sénégalaise ne se voit pas dans les politiques gouvernementales, encore moins dans les projets étatiques.



‹‹ Ces pays occidentaux qui font rêver la jeunesse africaine ne sont pas plus riches que nos pays en terme de ressources naturelles..›› explique l'analyste, qui poursuit : ‹‹ le Sénégal, depuis les indépendances souffrent de mal gouvernance et les contrats mal négociés impactent négativement sur les activités professionnelles de plusieurs sénégalais. C'est le cas du secteur de la pêche, impacté par les mauvaises décisions des gouvernants.



Les bateaux étrangers ont fini d'envahir la mer sénégalaise, obligeant les pêcheurs locaux à emprunter plus de kilomètres dans les océans jusqu'à braver des zones interdites.

‹‹ De plus en plus, on voit de jeunes pêcheurs, tenter la traversée de l'Atlantique parce que le métier ne nourrit plus à cause des navires étrangers ››.

Pour ce responsable de RV, les projets établis par le régime dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes, n'offrent rien de nouveau et occupaient déjà les tiroirs des ministères.

Interrogé sur l'état de la démocratie au Sénégal, Dr Madior LY juge une problématique vielle de plusieurs décennies et en déperdition.

Pour lui, la démocratie règle plus les problèmes politiques et ne se soucie guère des inquiétudes des populations.



Comment comprendre que ‹‹ moins de 2% de la population sénégalais s'accaparent d'une bonne partie du budget de l'État.. Des études sur l'IDH renvoie le pays aux dernières places. ››

renseigne l'analyste.

Le camarade de Thierno Alassane Sall pointe du doigt les intellectuels sénégalais. A l'en croire, ces derniers ne se prononcent que sur les questions politiciennes et ne traitent jamais les problèmes des senegalais. ‹‹ Et c'est regrettable !››



Selon M Ly, la démocratie au Sénégal continue de compter des morts et des pratiques politiquement malsaines de Senghor jusqu'à Macky Sall.

Madior Ly pense que : ‹‹ Khalifa Sall et Karim Wade ne devraient pas participer aux prochaines élections présidentielles vu qu'ils ont été condamnés pour ‘‘ détournement de deniers publics ’’..››

Même que le président de la république ne devrait dissoudre le parti PASTEF avec une telle facilité, qu'il pourrait se réveiller demain et faire pareil pour les autres partis encore qu'il est chef de parti.

Sur la candidature de Thierno Alassane Sall, Madior Ly voit une alternative et un profil sérieux pour mener le Sénégal vers des lendemains meilleurs. Il est revenu aussi sur les manquements constatés au sein de AAR SÉNÉGAL, avant de donner les véritables causes de la mauvaise performance de la coalition lors des précédentes élections.

Pour ce responsable de RV, résidant en France, Thierno Alassane Sall est maintenant tres écouté et apprécié par les africains et son dernier discours à l'hémicycle a été largement partagé par les tribunes africaines.



M Ly crache sur la décision de la CEDEAO d'intervenir au Niger. Selon lui, les présidents africains qui se sont déplacés jusqu'en Ukraine pour faire cesser la guerre, devraient privilégier le dialogue avec les putschistes du Niger. ‹‹ C'est à la limite paradoxal ›› nous dit Madior Ly.

‹‹ Si la CEDEAO se voit assez forte pour attaquer le régime putschiste nigérien, pourquoi elle n'a pas agi plutôt pour empêcher la menace djihadiste..›› conclue le responsable de RV en France.