Situation du pays : Barthelemy Dias crache ses vérités aux nouvelles autorités

Depuis sa révocation de la mairie de Dakar, Barthelemy Dias avait presque disparu des radars. L’ancien maire de Dakar a refait surface à travers une vidéo qu’il a publié sur ses réseaux sociaux où il a fustigé la situation des étudiants qui sont en grève depuis plusieurs jours à cause des bourses impayées. Selon lui, ce ne sont pas les FDS, (Forces de défense et sécurité), qui sont en affrontement avec les étudiants qui paient les bourses. Il a affirmé qu’ ils sont « juste là pour assurer notre sécurité ».



Il a aussi recommandé aux étudiants de continuer leur combat afin qu’ils aient gain de cause dans leur « droit acquis », car d’autres personnes avant eux se sont battues pour qu’ils puissent bénéficier de ses bourses. « Donc ce n’est ni à une autorité politique ni à une autorité étatique de remettre en cause ce droit acquis des étudiants », a-t-il martelé.



Toutefois, l’ancien maire de Dakar a invité les étudiants à ouvrir les voies de discussion avec les autorités mais tout en « continuant à se battre pour les principes et les valeurs qu’ils défendent ».

Il a exhorté également les autorités étatiques à prendre en charge les blessés de tout bord.



Par ailleurs, parlant de la campagne arachidière, Barthelemy Dias a pensé que le maintien du prix d’arachide à 305 FCFA le kilo est une autre forme « d’esclavage » que les autorités sénégalaises ont mis en place.



Il a soutenu qu’elles ne peuvent pas imposer aux agriculteurs des prix dérisoires alors que les chinois pouvaient leur proposer plus. Il a aussi ajouté que cette mode opératoire des autorités dans la campagne arachidière est contraire du slogan « Jupp Juppal Juppanti » que le parti au pouvoir prône.



Depuis sa nomination, le ministre de l’intérieur Me Bamba Cissé mène une campagne de déguerpissent dans les espaces publiques occupés par les marchands ambulants. Réagissant à cette situation, le leader du mouvement « Sénégal Bi Nu Bokk », a déclaré que l’Etat a trahi la confiance des marchands ambulants en les déguerpissant de leur lieu de travail. Il a aussi avancé qu’il est le mieux placé pour parler de cette situation car quand il était à la mairie de Dakar, il a beaucoup œuvré pour l’amélioration de la situation des marchands ambulants.



Barthelemy Dias a saisi cette opportunité pour s’attaquer au nouveau régime. Il a affirmé que "la poltronnerie ne peut pas aller au-delà d'un État qui ne peut pas honorer les bourses de ses étudiants, qui n’est pas capable d’acheter le kilo de l’arachide à plus de 700 FCFA ou encore un Etat qui déguerpit ses marchands ambulants".