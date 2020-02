Crise scolaire : le G20 et le G7 en grève mercredi et jeudi

Le G20, cadre regroupant une vingtaine de syndicats d'enseignants de l'élémentaire et du moyen secondaire au Sénégal, observe un débrayage ce mardi en plus de deux jours de grève, mercredi et jeudi. Ces mouvements d’humeur s’inscrivent dans le cadre de son 3e plan d’action entamé le 30 janvier dernier. Il exige du gouvernement du Sénégal l’application correcte du protocole de 2014 et l’ouverture de négociations sérieuses avec le G20.



« Aujourd’hui, le G20 constitue une force incontournable dans le dispositif. Par conséquent, nous attirons l’attention des enseignants et des enseignantes à ne pas se laisser faire », déclare Pape Mamadou Kane, membre du G20.



Le G7, syndicats les plus représentatifs de l’Education nationale (SEMSS – SELS- SIENS- CUSEMS - SELS/A- UDEN - SENLAS /FC), déroule également son plan d’action avec un débrayage ce mardi.