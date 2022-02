Crise ukrainienne: des manœuvres militaires russes en mer Noire verrouillent les ports

Les discussions diplomatiques restent au point mort entre l’Ukraine et la Russie, après une rencontre ce jeudi à Berlin des conseillers présidentiels ukrainien, russe, français et allemand, dans le cadre du format Normandie. Le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, a déclaré la nuit dernière que les négociations n’avaient abouti à aucun progrès, mais que les parties seraient amenées à se revoir dans les semaines à venir. Pendant ce temps, la pression militaire ne se relâche pas aux frontières ukrainiennes, et cette fois sur le flanc sud, dans les eaux de la mer Noire, où les forces navales russes commencent des exercices militaires.



Ces dernières semaines, la Marine russe a acheminé six navires de guerre de la mer Baltique à la Méditerranée, puis après ravitaillement en Syrie, ces derniers ont pénétré le Bosphore et se trouvent désormais dans la mer Noire, rapporte notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan.



Le Kremlin a annoncé qu’à partir de dimanche et pendant une semaine, la Marine russe allait tenir des exercices militaires, avec des tirs de missiles et d’artillerie, tout autour de la Crimée, dans la Mer d’Azov et dans la Mer noire, tout près de la grande ville ukrainienne d’Odessa.



Pour le gouvernement ukrainien, il s’agit là d’un blocus inédit de la mer Noire, jamais vu ces huit dernières années, car durant au moins une semaine, aucun navire ne pourra rentrer ou sortir des eaux territoriales ukrainiennes.



Dans les jours à venir, tous les ports ukrainiens seront isolé du monde extérieur, en raison de la présence militaire russe.



Hier, jeudi, Les armées russe et biélorusse ont entamé jeudi de grandes manoeuvres en Biélorussie. Le déploiement de ces soldats a été immédiatement qualifié par la présidence ukrainienne de moyen de « pression psychologique » employé par Moscou, qui a par ailleurs massé depuis novembre plus de 100.000 soldats près de sa propre frontière avec l'Ukraine.





C’est un véritable collier de feu, qui va entourer le territoire de l’Ukraine, sans que l’on sache quelles sont véritablement les intentions finales de la Russie.