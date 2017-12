Cristiano Ronaldo: J'ai beaucoup d'espace pour les trophées

Cristiano Ronaldo a plaisanté, il a beaucoup d'espace pour les trophées après avoir remporté le prix du meilleur joueur de l'année aux Globe Soccer Awards.



La star du Real Madrid, Ronaldo, a conservé le gong, s'imposant pour la quatrième fois consécutive après une année 2017 exceptionnelle.



L'honneur est venu s'ajouter à son cinquième Ballon d'Or record et au meilleur résultat de la FIFA cette année après avoir aidé Madrid à remporter la Liga et la Ligue des Champions.



"C'est un moment spécial et je suis très heureux de recevoir ce prix", a déclaré Ronaldo, dont l'agent Jorge Mendes a été nommé meilleur agent de l'année.



"Je tiens à remercier l'entraîneur, mes coéquipiers et le Real Madrid, merci aux gens qui ont voté pour moi et à faire de même l'année prochaine."



Béni avec mon prix de football manworld



Un post partagé par Cristiano Ronaldo (@cristiano) le 28 déc. 2017 à 15h38 PST



Interrogé pour savoir s'il avait assez de place pour ses trophées, Ronaldo a ajouté: "Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup d'espace."



Madrid a été élu meilleur club de l'année par le Globe Soccer Awards, tandis que Zinedine Zidane a été élu meilleur entraîneur.



"Je veux vous dire merci, je représente le club et son président", a déclaré le Français. "C'est un honneur pour moi et le club.



"Recevoir ce prix signifie que les choses fonctionnent bien.



"Merci aussi au président et au Real Madrid pour m'avoir donné l'opportunité [d'entraîner l'équipe] Tous les joueurs sont incroyables et je les félicite tous.



"C'est pour eux, pas pour moi, merci à tous les entraîneurs, j'ai gagné beaucoup de choses, mais ce travail est très difficile.



"Enfin, et le plus important, je dédie cela à ma mère.



avec Besoccer