Cristiano Ronaldo « J’ai un âge … de 23 ans et je peux continuer à jouer jusqu'à 41 ans »

Très moyen en début de saison, Cristiano Ronaldo (33 ans, 43 matchs et 44 buts toutes compétitions cette saison) a remonté la pente de manière spectaculaire depuis le début de l'année 2018. A l'approche de la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, prévue ce samedi 26 mai à Kiev en Ukraine, l'attaquant du Real Madrid a annoncé être dans une bonne forme et peut jouer jusqu’à plus de 40 ans.



« Je peux continuer à jouer jusqu'à 41 ans, je me sens bien, heureux, je ne peux pas me plaindre, nous jouons une autre finale samedi et les fans sont derrière Cristiano. En ce moment, j'ai un âge biologique de 23 ans. » a indiqué le Portugais dans l'émission espagnole El Chiringuito.