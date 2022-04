Cristiano Ronaldo annonce le décès de son fils à la naissance

"C'est avec notre plus grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre fils. C'est la plus grande douleur qu'un parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur", a publié la star de Manchester United.

"Nous aimerions remercier les docteurs et le personnel soignant pour leurs soins et leur soutien. Nous sommes dévastés par cette perte et vous demandons de respecter notre vie privée dans cette difficile épreuve. Notre petit garçon, tu êtes notre ange. Nous t'aimerons toujours", a ajouté le footballeur portugais dans son message.

C'est une tragique et triste nouvelle que Cristiano Ronaldo vient de confirmer sur ses réseaux sociaux. L'un des enfants que Georgina Rodríguez, sa compagne, devait mettre au monde est décédé. Sa soeur jumelle, pour sa part, est née en bonne santé et sans complications, comme l'a annoncé le Portugais.