Cristiano Ronaldo en colère contre sa propre équipe, la short-list à 142 M€ de José Mourinho pour cet été

CR7 est fâché



Une défaite et c’est la crise. C’est le lot de tous les grands clubs européens et la Juventus n’échappe pas à la règle. Alors qu’en Italie, c’est Maurizio Sarri qui fait les gros titres et concentre les critiques, en Espagne on parle plus de la colère de Cristiano Ronaldo. Selon As, le Portugais est remonté contre ses coéquipiers. L’attaquant de la Juve estime qu’il fait sa part de travail en inscrivant les buts - la preuve, il a marqué lors des 10 dernières rencontres de la Juve, record de David Trézéguet battu - mais il se sent trop seul à pouvoir faire gagner la Juve. Comme l’écrit le journal espagnol, il aurait demandé de l’aide à ses coéquipiers. Ce week-end sur la pelouse de l’Hellas Vérone, Cristiano Ronaldo a encore frappé, mais son équipe s’est inclinée finalement et l’Inter est repassé en tête de la Serie A.



La short-list à 142 M€ de Mourinho



Alors qu’un joueur de Tottenham fait la une pour de mauvaises raisons (Dele Alli en l’occurrence), le Daily Star se penche aussi ce matin sur le prochain mercato estival des Spurs qui risque d’être agité si l’on en croit le tabloïd. Selon le média, José Mourinho aurait déjà effectué une short-list pour cet été et celle-ci pourrait coûter jusqu’à 120 millions de livres, soit 142 M€. Dans celle-ci on retrouve notamment Nathan Aké de Bournemouth, Max Aarons de Norwih et Youcef Atal de Nice. Mais la tête d’affiche serait Ruben Dias, le défenseur central de Benfica. Ce dernier vient tout juste de renouveler son contrat avec le club portugais et désormais sa clause libératoire serait de 94 M€. D’où le budget conséquent du Special One.



L’Inter et la Juve rêvent de Messi



Depuis la brouille de la semaine dernière entre Lionel Messi et Éric Abidal, un pays rêve d’attirer La Pulga l’été prochain. On parle bien sûr de l’Italie. Le journal Tuttosport poursuit son travail de sape avec une nouvelle une consacrée à l’Argentin. Sur celle-ci on apprend que l’Inter et la Juve, les deux mastodontes du championnat rêvent de faire signer Messi. Cependant, après l’évocation d’une clause lui permettant de partir gratuitement le jour où il veut quitter le Barça, le quotidien écrit ce matin que finalement l’opération Messi pourrait se révéler très coûteuse. On parle ici d’un montant de 350 M€. Alors que l’instant, oui, ce n’est qu’un rêve, mais nous ne sommes pas dans la tête de Léo Messi. Surtout, depuis la semaine dernière...