Cristiano Ronaldo n’hésite plus sur son avenir : "C’est mon dernier Euro"

Cristiano Ronaldo s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Euro avec le Portugal au terme d’un match mouvementé contre la Slovénie lundi. Après la rencontre, le joueur de 39 ans a confirmé qu’il dispute sa dernière phase finale d’un Euro.



"C’est sans aucun doute mon dernier Euro", a déclaré Ronaldo après la série de tirs au but victorieuse à Francfort. En prolongations, Ronaldo avait manqué un penalty et en avait les larmes aux yeux. Mais durant la séance de tirs au but, le capitaine s’est à nouveau présenté aux onze mètres et a cette fois trompé le gardien slovène Jan Oblak. Le Portugal a remporté la séance 3-0.



Le sixième Euro de Ronaldo n’est donc pas encore terminé. "On ne peut pas échouer si on n’essaie pas", a-t-il expliqué.

Après avoir marqué des onze mètres, il a fait des gestes d’excuses en direction des supporters. "Rendre les gens heureux est ce qui me motive le plus. Le fait qu’il s’agisse de mon dernier Euro ne me rend pas émotif. C’est plutôt le sentiment de joie que j’éprouve lorsque je vois mes supporters, ma famille et l’affection qu’ils me portent."



Le Portugal rencontrera la France, qui a éliminé la Belgique, vendredi, en quarts de finale. Les deux équipes s’étaient affrontées en finale de l’Euro 2016. Ronaldo était sorti en début de match, blessé. "Ce sera un match difficile, ils sont les favoris pour le titre", a assuré Ronaldo.





