Critiqué pour sa nomination : Dr Aoua Bocar Ly Tall répond " il faut voir l'autre partie de moi"

Alors que sa nomination suscite une polémique au sein du Pastef et sur la toile Aoua Bocar Ly, a réagi sur les ondes de la Rfm.



Comme pour répondre aux critiques, elle d’abord remercié le Président Diomaye pour la nomination. Par ailleurs, elle a invité ses détracteurs à avoir un esprit de dépassement « Il ne faut pas me boire le ver plein. Il faudrait me boire l’autre partie. Pour moi, c’est l’autre partie qui est positive », a -t-elle déclaré.



« Je vous jure, depuis que cette annonce a été faite, j’ai reçu une pluie de félicitations, une pluie de marque de confiance où les gens me disent, Dr Aoua Bocar Ly, vous méritez cette nomination. vous méritez même plus. On a confiance avec votre présence dans cette institution extrêmement importante. Vous participerez à la revalorisation de cette institution et vous apporterez un plus. Ce sont ces réactions positives que je considère », a-t-elle ajouté.