Croatie-Sénégal : gagner pour déclencher l'engouement de 2002

L’équipe nationale du Sénégal joue contre la Croatie ce vendredi à 16h à Osijek. Une rencontre amicale qui rentre dans le cadre de la préparation pour la Coupe du Monde Russie 2018 qui débute jeudi 14 juin. Une rencontre également que Sadio Mané et ses coéquipiers doivent remporter pour ne pas déchanter les supporters qui jusqu’ici sont dubitatifs sur la qualité du jeu proposée par les joueurs lors de leurs matchs amicaux précédents.



La Croatie n’est pas une petite équipe dans le gotha du football mondial. Elle compte aussi dans ses rangs des joueurs de niveau international, notamment au niveau de la défense le récent vice-champion d’Europe Dejan Lovren qui évolue à Liverpool et Sime Vrsaljko de l’Atlético Madrid. Au niveau du milieu de terrain Luka Modric et Kovacic du Réal Madrid seront complétés par le Barcelonais Ivan Rakitic. Au niveau de l’attaque, l’équipe croate peut compter sur les attaquants de la Juventus Mario Mandzukic, Nikola Kalinic de l’AC Milan et d’Ivan Perisic de l’Inter Milan. Donc remporter le match de ce jeudi face aux Croates devant leur public ou les neutraliser permettrait aux «Lions » d’engranger de la confiance, mais également rassurer leurs supporters qui sont encore très loin de l'engouement de 2002



Pour rappel, la Coupe du monde débute jeudi 14 juin et le Sénégal jouera son premier match le 19 juin face à la Pologne avant de rencontrer le Japon le 24 juin et terminer les phases de poule contre la Colombie le 28 juin.