Crue du fleuve Sénégal : le gouverneur de Saint-Louis annonce le relogement et l'assistance des sinistrés

Les inondations provoquées par les crues du fleuve Sénégal ont submergé plus de 500 hectares de périmètres agricoles dans l'arrondissement de Cas-Cas (localité située dans le nord du Sénégal). Le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, lors de sa visite des zones sinistrées dans le département de Podor, a annoncé que les sinistrés seront relogés dans des zones plus sûres et bénéficieront des denrées alimentaires.



« Suite aux crues du fleuve Sénégal et consécutivement aux lâchers d'eau du barrage de Manantali. Il nous a été signalé des difficultés dans certaines localités du département de Podor. Sur instruction du ministère de l’Intérieur, nous avons rendu visite aux populations sinistrées notamment celles du Fanaye Diéri et Fanaye-Walo. Nous avons constaté que les eaux ont pris possession de bon nombre d'habitations. On a été obligé de demander à ce que les populations soient relogées dans des endroits sûrs. Des dispositions sont en train d’être prises pour apporter sécurité et réconfort », a déclaré Al Hassan Sall.



Durant sa visite, le Gouverneur de Saint-Louis a pu constater également les dégâts de la crue sur les périmètres agricoles.



« Alors nous avons pu également constater au niveau de Fanaye des périmètres agricoles sont inondés notamment à Thillé Boubacar. Nous avons également constaté des périmètres agricoles totalement inondés. Nous en comptabilisons pour une superficie de 500 hectares dans le département de Podor », a annoncé le chef de l’exécutif régional.



Al Hassan Sall a promis une aide alimentaire, ainsi qu'une assistance en matériaux de construction et un recasement pour les personnes touchées.



« Nous avons également demandé à ce que des dispositions immédiates soient prises d'une part pour sécuriser les populations et d'autre part pour leur apporter une assistance. Une assistance en vivre, mais également assistance en matériaux de construction et en site de recasement », a annoncé le gouverneur de Saint-Louis.