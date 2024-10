Crues du fleuve Sénégal : tendance baissière à Bakel et Matam toujours en vigilance orange

Les villes de Kayes, Kidira et Bakel passent de la vigilance orange à la vigilance jaune. En revanche, les zones de Matam, Toufoundé Civé et Kaédi restent en vigilance orange, tandis que Podor, Tékane, Dagana et Jdeur El Mouhguen affichent une tendance à vigilance rouge. Ces observations sont conformes aux consignes du plan d'alerte pour le fleuve Sénégal.

Dans son communiqué n° 18 du 23 octobre, l’Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a fait état de l'évolution de la situation hydrologique du fleuve. Il est prévu pour le 24 octobre 2024 des débits de 629 m³/s sur le Bakoye (station de Qualia), 393 m³/s sur la Falémé (station de Gourbassi) et environ 800 m³/s sur le Bafing (Manantali, cote actuelle de 208,2 m IGN). En tenant compte de ces chiffres, la zone de Matam et son aval sont placés sous vigilance orange.

Cependant, l’OMVS note une tendance à la baisse des écoulements depuis le 16 octobre 2024 sur les trois principaux affluents du Sénégal. En raison de la diminution des précipitations dans le Haut-Bassin, cette tendance se poursuivra dans les jours à venir. Ainsi, au niveau de la Vallée et du Delta, les niveaux d'eau resteront "au-dessus des cotes d'alerte", entraînant des inondations dans les zones habituellement touchées.