Culture : L'artiste-musicienne Marema Fall annonce son retour en 2025

Invisible sur scène depuis maintenant plusieurs années, Marema Fall annonce son retour en 2025. Un retour qui verra la sortie d'un nouvel album portant sur ses influences, mais aussi une musique hybride, abordant de nouveau la thématique des femmes. La révélation a été faite par le quotidien national dans sa parution du jour, où elle a accordé un entretien depuis l'étranger.



Marema Fall a d'emblée évoqué son actualité musicale. "Actuellement, je travaille sur un festival auquel je dois prendre part le 24 août prochain à Berlin" dit-elle. Ce n'est pas tout, elle ajoute : " je suis également sur mon prochain album". Album qui lui a "pris un de temps avec la famille et tout". Maintenant, "j'ai plus de temps pour m'y concentrer" confirme l'artiste-musicienne.



Revenant dans le fond, elle explique son absence de la scène musicale par sa vie de couple: " je devais rejoindre mon mari à l'étranger et me concentrer sur ma famille. Je pense que c'est ce qui a expliqué principalement ce retrait de la scène musicale. Depuis 5ans je vis en Autriche aux côtés de mon mari. Je devais consacrer plus de temps à ma famille, prendre soin de mes enfants" a-t-elle dit. L'autre raison est que "là-bas, j'ai mon boulot, je fais de la musique, mais aussi beaucoup de festivals". Des festivals qu'elle dit représenter dignement la culture sénégalaise même si "c'est un peu difficile d'avoir de la notoriété avec la musique qu'on fait".



La lauréate du prix découverte Rfi 2014 est revenue également sur sa manière de travailler dans ce pays. Marema dit travailler avec, "un booker allemand" c'est à dire un agent artistique qui se charge de " me trouver des dates, des festivals" et qu'elle fait "énormément entre l'Autriche et l'Allemagne". Elle révèle faire de l'afropop dans ces pays parce que "les gens aiment bien la musique africaine" et pour dire vrai "ça marche vraiment" même si les débuts n'ont pas été faciles "avec la famille et les enfants".



Ce nouveau changement lui a pris "deux ans avant de me relancer" confie-elle et ajoute qu'elle "travaille sur un album et compte revenir en 2025 pour le présenter au public sénégalais". Pas de grande surprise concernant l'album, " cette production sera également dédiée aux femmes comme toujours. J'espère que les fans et les mélomanes vont accueillir cet album à bras ouverts".



Par rapport à la composition musicale, Marema Fall révèle que l'album prendra les orientations de l'opus femmes d'affaires la différence se situera sur son ouverture internationale dans l'optique de représenter le Sénégal partout dans le monde.



Elle qui n'a pas sorti d'albums depuis 2016, espère qu'avec cet album va relancer sa carrière, bien que la musique sénégalaise change avec l'arrivée massive de jeunes, et c'est l'occasion pour elle d'inviter ces jeunes à "être vigilants par rapport aux comportements".