Culture: Un officiel marocain décrit le Musée des civilisations noires comme "un miroir pour tous les Africains"

Le Musée des civilisations noires de Dakar est ‘’un miroir" pour tous les Africains, qu’ils soient Marocains, Sénégalais ou Ethiopiens, a souligné, jeudi, à Dakar, le président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Rachid Talbi EL Alami.



‘’Au cours de notre visite, nous avons beaucoup apprécié l’architecture du bâtiment et son contenu. Ce Musée est un miroir des civilisations noires auxquelles appartiennent tous les Africains qu’ils soient Marocains, Sénégalais ou Ethiopiens’’, a-t-il déclaré.



Rachid Talbi El Alami s’exprimait lors d’une visite au Musée des civilisations noires accompagné de l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, et du docteur Malick Diop vice-président à l’Assemblée nationale du Sénégal rapporte l'APS.



Rachid Talbi El Alami a souligné l’importance d’une collaboration entre le Musée des civilisations noires et le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.



‘’Nous avons décidé de créer un jumelage entre les deux institutions pour pouvoir échanger et faire connaître aux Marocains tout ce qui existe au Sénégal et faire connaître au Sénégalais tout ce qui existe au Maroc’’, a-t-il annoncé.



Rachid Talbi El Alami va visiter avec sa délégation, vendredi, le Monument de la renaissance africaine et le phare des Mamelles de Dakar. Le président de la chambre des représentants du Royaume du Maroc est au Sénégal depuis mercredi.