Cybercriminalité dans l’industrie pétrolière et gazière : Ces menaces qui pèsent sur le Sénégal

Une vaste opération de lutte contre la cybercriminalité, menée par les autorités sénégalaises, en coordination avec Interpol à déjouer une tentative de fraude informatique visant à détourner 7,9 millions de dollars, soit environ 4,85 milliards de francs CFA. Cette opération visait une grande compagnie pétrolière du pays. L’information a été rendue publique le 22 décembre 2025 par l’organisation policière internationale.



Selon le communiqué d’Interpol, les cybercriminels avaient réussi à infiltrer les systèmes de messagerie interne de l’entreprise en usurpant l’identité de cadres dirigeants, une technique connue sous le nom de « fraude au président » (BEC – Business Email Compromise). Ils ont ainsi tenté d’autoriser un virement bancaire frauduleux à hauteur de 4 milliards CFA. L’intervention rapide des forces de l’ordre et la coopération internationale ont permis de bloquer le transfert et de geler les comptes destinataires avant tout retrait.



Modus operandi des cybercriminels

Depuis juin 2024, le Sénégal est devenu un pays producteur du pétrole et du gaz. Le gouvernement s'efforce de positionner le pays comme un hub et d'encourager les investissements internationaux majeurs. Cette tentative déjouée conjointement met en évidence la vulnérabilité du Sénégal face aux menaces des cyberattaques.



D'après une étude de Check Point Research, les cybercriminels utilisent divers types de logiciels malveillants pour compromettre le secteur pétrolier et gazier, notamment des courriels d'hameçonnage et des logiciels malveillants pour infiltrer les systèmes et extraire des informations sensibles. À l'échelle mondiale, les attaques d'hameçonnage ont connu une forte augmentation en 2024, le courriel représentant le vecteur d'attaque le plus fréquent (68 %). Dans son rapport « Perspectives africaines sur la cybersécurité » 2025, le fournisseur de solutions de cybersécurité CheckPoint Software Technologie a révélé une forte augmentation des attaques sur le continent et un changement majeur dans les tactiques des attaquants, impulsé par l'intelligence artificielle.



Il ressort que les organisations africaines subissent désormais en moyenne 3 153 attaques par semaine. Parmi les principaux pays analysés figurent le Nigéria, l’Afrique du Sud, le Kenya et le Maroc. Le Nigéria, l’un des grands pays pétroliers a enregistré le plus grand nombre d’attaques hebdomadaires, soit 4 200, tandis que l’Éthiopie est le pays le plus attaqué au total. Le rapport « Perspectives africaines sur la cybersécurité 2025 » appelle à une réflexion collective sur la résilience face à l'accélération de la transformation numérique sur le continent.



Ses conclusions révèlent que l'innovation technologique, de l'IA au cloud en passant par les systèmes d'identité, progresse plus rapidement que les cadres de sécurité conçus pour la protéger. « Remédier à ce déséquilibre exige une transition coordonnée de la réaction à la prévention, afin de garantir la croissance sécurisée des économies africaines à l'ère de l'automatisation intelligente ».



Le rapport souligne l'importance de l'évaluation continue des risques, de la préparation réglementaire et de la collaboration public-privé pour instaurer une confiance numérique durable. Pour les dirigeants d'entreprises et de gouvernements, la prévention n'est plus une priorité technique, mais une priorité stratégique essentielle à la stabilité économique et à la confiance des marchés.