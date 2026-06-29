Cybercriminalité : le ministère de l’Urbanisme alerte sur un site internet frauduleux et une tentative de phishing

Le ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires a alerté le public, lundi 29 juin 2026, sur l'existence d'un site internet frauduleux largement partagé sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et WhatsApp. Ce faux site utilise le nom et l’image du département ministériel pour proposer illégalement des réservations et des inscriptions administratives aux usagers.



Selon le communiqué officiel rendu public par le ministère, cette plateforme factice constitue une opération d’arnaque, d’escroquerie et de phishing (hameçonnage) visant à soutirer des paiements et des données personnelles. Les autorités appellent les citoyens à la plus grande vigilance, leur demandant de ne pas cliquer sur le lien, de ne remplir aucun formulaire et de ne procéder à aucun transfert d’argent.



Face à cette cyberattaque, le département ministériel a annoncé avoir officiellement saisi les autorités compétentes en matière de cybercriminalité ainsi que les organes de régulation pour identifier les auteurs et démanteler le dispositif en ligne. Les usagers ayant déjà été approchés ou victimes de cette escroquerie sont invités par le ministère à signaler immédiatement les faits auprès des services de police ou de gendarmerie.