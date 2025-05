Cybersécurité : Oumar Sow présente ses excuses aux membres du parquet

L’ancien conseiller spécial de l’ancien Président Macky Sall, Oumar Sow, sera jugé ce mercredi 28 mai devant le Tribunal des flagrants délits pour "diffusion de fausses nouvelles". Il a été placé hier lundi, en détention provisoire après avoir été entendu par les enquêteurs de la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Lors de son audition, il a présenté ses plates excuses aux membres du parquet.



Face aux enquêteurs, il a tenté de minimiser ses propos, évoquant un simple lapsus. « Je réitère que j'avais commis un lapsus. Je ne faisais pas allusion au parquet. Je voulais dire ministère, et par inadvertance j’ai prononcé le mot parquet. Je présente mes excuses aux membres du parquet », s’est-il défendu.



Interrogé sur l’identité de la personne à l’origine de cette information, Oumar Sow s’est muré dans le silence. Selon L’Observateur. Il a campé sur sa position et il a parlé de « personnes politiques » au sein du ministère et maintient qu’il n’a « jamais visé le parquet ni ses magistrats ». Il a affirmé avoir prévu de clarifier ses propos. « J'avais d'ailleurs prévu de me rendre aujourd'hui à une émission pour clarifier mes propos », a-t-il ajouté.



Pour rappel, Oumar Sow a été interpellé suite à une déclaration faite lors d'une émission sur n site en ligne. Dans cette intervention, il affirmait que « le parquet » avait décidé, avant même l’inculpation d’Ismaïla Madior Fall, de lui faire « goûter » les bracelets électroniques qu’il avait lui-même commandés.