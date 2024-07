DIC : Neuf (9) policiers du commissariat de la ZAC de Mbao en garde à vue pour un supposé vol de 200 millions de francs CFA au cours d'une opération

Neuf (9) policiers du commissariat de la ZAC de Mbao sont en garde à vue à la Division des Investigations Criminelles. Ils sont accusés d’avoir volé 200 millions de francs CFA au cours d'une opération menée le week-end dernier sur deux ressortissants maliens détenant de l'argent d'origine douteuse.



Selon une enquête menée par notre confrère de la RFM, Babacar Fall, les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche. Abdoulaye Diao, alias Baaye Fall, chef de la brigade de recherche du commissariat de police de la ZAC Mbao, a reçu un renseignement selon lequel deux individus habitant le quartier Almadies 2 convoyaient de la cocaïne à bord d'un véhicule 4x4, avec pour destination le Mali via l'aéroport Blaise Diagne.



Le chef de la brigade de recherche de la police de la ZAC Mbao s’est alors déployé avec ses hommes au rond-point Sédiment, où ils ont intercepté le véhicule suspect avec à son bord deux personnes : Ali Diguiba, 33 ans, et Vanana Obondimbé, 42 ans, tous deux de nationalité malienne. Les policiers ont demandé à fouiller les deux sacs de voyage à bord du véhicule et ont découvert, au lieu de la drogue signalée par les renseignements, de grosses sommes d'argent. Les policiers ont évoqué une origine douteuse de cette fortune.



Les suspects ont été acheminés au commissariat de police de la ZAC Mbao. Une fois sur place, le chef de la brigade de recherche et ses hommes ont demandé aux deux ressortissants de compter l'argent, qui s’élevait en tout à 450 millions de francs CFA. Le chef de la brigade de recherche a ensuite informé la commissaire Bintou Guissé, la chef de la police.



À son arrivée, elle a demandé un rapport détaillé. C’est alors qu'Ali Diguiba, l’un des suspects, a déclaré que les sacs contenaient en réalité 650 millions de francs CFA et non 450 millions, accusant les policiers d'avoir volé 200 millions de francs CFA. La commissaire de la police de la ZAC Mbao, après avoir informé sa hiérarchie et le procureur de la République, a décidé d'ouvrir une enquête et ordonné la consignation de ses collègues, c'est-à-dire demandé au chef de la brigade de recherche et à ses hommes de ne pas quitter les locaux de la police de la ZAC Mbao.



Cette enquête a duré plus de trois jours avant que les policiers et les deux ressortissants maliens ne soient acheminés mercredi à la DIC, où ils ont été placés en garde à vue. Entre-temps, une perquisition menée conjointement par la police de la ZAC Mbao et celle de Guédiawaye au domicile des suspects à Almadies 2 a permis de découvrir deux coffres-forts, dont l'un était vide et l'autre contenait plus de 60 millions de francs CFA.



Les deux ressortissants maliens sont poursuivis pour blanchiment présumé de capitaux, entre autres. Quant aux policiers, ils sont incriminés pour vol présumé. Ils sont neuf : le chef de la brigade de recherche de la police de la ZAC Mbao, Abdoulaye Diao alias Baaye Fall, ainsi que les policiers Yankhoba Biaaye, Talla Fall, Babacar Gueye, Moussa Diouf, Chamsdine Diémé, Sémou Ndiaye, Ndéné Ndiaye et Samba Dally Ndione.



Ils ne sont pas seuls, puisque l'un de leurs agents informateurs et sa femme sont également en garde à vue à la Division des Investigations Criminelles de la police.