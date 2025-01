DIC : l’ex DAGE du ministère des Sports, Mamadou Ngom Niang, convoqué

Mamadou Ngom Niang, ancien Directeur de l'administration générale et de l'équipement (DAGE) au ministère des Sports, a été convoqué par la Division des enquêtes criminelles (DIC) « pour une affaire le concernant ».



L'information, rapportée par le quotidien Les Échos dans son édition de ce mardi 28 janvier, n'a pas précisé les motifs de cette convocation.



Selon le journal, cette convocation intervient dans la même semaine que l'audition de Lat Diop, prévue le 30 janvier.



Par ailleurs, la même source rappelle que, quelques semaines auparavant, la Cour des comptes avait demandé, par l'intermédiaire de l'ancien chargé de communication du ministère, de recevoir les contrats de convention signés avec les organes de presse pour la CAN Côte d'Ivoire. Et Mamadou Ngom Niang aurait été chargé d'exécuter les dépenses liées à ces contrats.