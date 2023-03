DIC : les confessions glaçantes des épouses de 5 jihadistes sénégalais de Dash tué en Libye

Cinq femmes sénégalaises dont leurs époux sont morts au combat pour le compte de l'Etat islamique (Daesh) en Libye ont été déférées hier au Parquet, par la Division des investigations criminelles (Dic). À en croire « L’Observateur » qui donne l’information, elles ont confié toutes « qu'elles ne sont pas des terroristes et qu'aucun projet d'attentats terroristes contre le Sénégal n'a été envisagé ni par elles ni par leurs époux tués à Syrte, en Libye ».



Les cinq veuves qui étaient emprisonnées à Tripoli (capitale libyenne) depuis 2016, ont été rapatriées par le Sénégal. Décrites comme « traumatisées », elles ont été toutes conduites à l'hôpital Principal de Dakar pour être consultées. Elles souffriraient de problèmes de vision, de reins, de dos, d'anémie et d'autres maladies. Par la suite, elles ont été conduites dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic) où elles ont fait des confidences « glaçantes »sur leur vie en terre libyenne.



Aïssata Bâ, Fatoumata Cissokho, Abibatou Mbaye, Aïssatou Faye Dia et Marième Diop ont été accueillies à l'aéroport Blaise Diagne Dakar avec leurs 11 enfants, le 17 mars dernier par la Brigade anti-terroriste de la Dic. Celles-ci, séjournaient en Libye depuis 2014 aux côtés de leurs époux qui étaient des combattants de l'Etat islamique Daesh (est une organisation terroriste politico-militaire, d'idéologie salafiste djihadiste ayant proclamé le 29 juin 2014 l'instauration d'un califat sur les territoires sous son contrôle, ndlr).



C’est dans les prisons de Tripoli que les cinq veuves sénégalaises ont été identifiées avant d'être rapatriées par les autorités sénégalaises avec 11 enfants. Leurs maris ont été tous tués en 2016 lors de la reprise de la Ville de Syrte par l'armée régulière aux mains des terroristes de Daesh.



Face aux enquêteurs de la Dic, la nommée Aïssatou Bâ a soutenu que la communauté sénégalaise partie en Libye pour le Jihad, était sous l'autorité de Moustapha Diop alias Abou Khadim, Gouverneur de la Ville de Nofilia pour le compte de l'organisation terroriste Daesh. Le dénommé Ibrahima Ba serait chargé de la communication avec les combattants sénégalais via le réseau social Facebook. De son côté, Aïssatou Faye Dia a mentionné la présence d'autres Sénégalaises en Libye, dont Awa Camara, Ma Aïcha, Hajara et Ndèye Sy.



Sur le sort des 5 jihadistes sénégalais de Daesh, les mises en cause ont révélé qu’ils sont tous déclarés morts au combat à l'exception de Sidy Sarr alias Abou Yahya, dont personne n'a la certitude, car il a été capturé avec ses blessures par balle par l'Armée régulière, sous le regard de son épouse, Marième Diop.



Cette dernière a expliqué avoir perdu sa fille Tabara Sarr, suite à l'explosion d'un obus qui a mis en feu la chambre dans laquelle elle s'était retranchée avec ses enfants. Aïssatou Dia Faye et Abibatou Mbaye ont perdu respectivement trois (03) et un (01) enfants dans les mêmes circonstances.



Sur ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Dakar, en vertu de l'article 593 du Code de procédure pénale, les enfants avec lesquels elles sont revenues au Sénégal, seront remis à leurs oncles ou grand-mère. Selon le journal, les 5 femmes ont été entendues le lendemain (le 18 mars) de leur arrivée sur le sol sénégalais par les enquêteurs de la Dic. Elles sont accusées des délits « d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste », par conséquent, elles ont été déférées au parquet, hier lundi.