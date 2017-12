DIRECT Tribunal: c'est la grande mobilisation des Imams et Ibadous

Les souteneurs de l'Imam Alioune Badara Ndao et Cie ont fait le déplacement. Pas moins d'une dizaine de cars sont garés devant le Palais de Justice de Dakar avec des passagers venus de Kaolack où le Secrétaire exécutif régional de la Ligue des imams et prêcheurs du Sénégal, Imam Alioune Badara Ndao a été arrêté en fin octobre (plus précisément le 27), 2015 à Kaolack.



Pas moins de trente (30) présumés terroristes vont répondre des chefs d’accusation d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, acte de terrorisme, apologie du terrorisme, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux dans le cadre d'activités terroristes en bandes organisées et complicité. Ils risquent les travaux forcés à perpétuité, ce mercredi devant la Chambre criminelle.



Le Palais de Justice de Dakar est pris d'assaut par les souteneurs de ces derniers. Hommes, femmes, presque tous des Ibadous.