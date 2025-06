Météo – Alerte de l’ANACIM : orages et fortes chaleurs attendus dans plusieurs régions du Sénégal

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) a publié ce lundi une alerte de "prévision à très courte échéance" couvrant la période allant du 16 juin à 12h00 au 17 juin 2025 à 12h00, annonçant des conditions météorologiques potentiellement marquées dans plusieurs zones du pays.



Selon le communiqué officiel, "en fin d’après-midi de ce lundi allant à la matinée du mardi, des orages et pluies seront attendus dans les régions du Sud-est (Kédougou, Tambacounda et environs), du Sud (Kolda, Sédhiou, Ziguinchor) et à Kaffrine". Des débordements de pluies faibles pourraient également toucher "Matam, Kaolack et Fatick", indique l’agence.



Toujours selon l’ANACIM, "des nuages denses seront notés dans les localités du Centre-Ouest durant la nuit", mais sans précision sur un potentiel passage pluvieux dans cette zone.



Sur le plan thermique, la chaleur restera un facteur notable sur l’ensemble du territoire. "La chaleur demeurera sensible sur le pays notamment dans la zone Centre, Est et Nord, avec des maximas de température qui oscilleront entre 38 et 43 °C", précise l’agence. Une légère accalmie est toutefois prévue sur le littoral, "notamment à Dakar", où la chaleur sera moins ressentie.



Côté visibilité et vents, pas d’inquiétude majeure à signaler : "les visibilités seront généralement bonnes sur l’ensemble du territoire". Les vents quant à eux souffleront "du secteur Nord-ouest à Sud-ouest, avec une intensité faible à modérée".



Face à ces prévisions, l’ANACIM invite les populations, en particulier dans les zones à risque, à faire preuve de vigilance et à suivre l’évolution météorologique au cours des prochaines heures.