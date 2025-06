Migration clandestine : la police interpelle neuf individus à Jaxaay

Le commissariat d’arrondissement de Jaxaay a procédé à l’interpellation de neuf individus, dont deux Sénégalais et sept étrangers, soupçonnés d’être impliqués dans une tentative de migration irrégulière. L’opération a eu lieu suite à un renseignement signalant la présence de candidats à l’émigration clandestine dans une maison située à l’unité 19 de Jaxaay.



Dans un communiqué transmis à la presse, la police précise que "ces interpellations font suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant la présence de candidats à l’émigration clandestine dans une maison située à l’unité 19 de Jaxaay". Alertées, les autorités ont immédiatement déclenché une opération qui a permis de localiser et d’interpeller les suspects.



Les sept ressortissants étrangers auraient, selon leurs propres déclarations lors des auditions, quitté leur pays d’origine dans la sous-région pour rejoindre Dakar la veille de la Tabaski, dans l’intention de tenter une traversée clandestine vers l’étranger.



À l’issue des premiers interrogatoires, la police indique que les sept étrangers ont été placés en garde à vue pour nécessité d’enquête et les deux ressortissants sénégalais ont été placés en garde à vue pour trafic de migrants.



Les autorités précisent que "l’enquête se poursuit afin de démanteler le réseau impliqué dans cette tentative de migration irrégulière."