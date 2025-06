Kolda : le personnel du Forum Civil à l’école de l’Intelligence Artificielle

À l’heure où les technologies transforment les modes d’action dans tous les secteurs, le Forum Civil de Kolda franchit un cap important. Son personnel vient de bénéficier d’une formation intensive sur l’intelligence artificielle (IA), un outil désormais incontournable pour l’efficacité et la rapidité du travail citoyen.



Organisée avec le soutien de la Mairie de Barcelone (Espagne), cette session visait à outiller les acteurs de la société civile sur l’usage de l’IA dans la collecte, l’analyse et le partage des données utiles pour leurs interventions en direction des communautés, des autorités locales et des partenaires.



« L’intelligence artificielle est aujourd’hui une nécessité fondamentale, voire indispensable, pour être efficace dans un monde de vitesse », a déclaré le formateur M. Sané, directeur du Centre de Recherche et d'Essai de Kolda. Il souligne que cette technologie offre des outils pratiques permettant d’améliorer la qualité et la rapidité de l’information, un enjeu crucial pour les organisations citoyennes.



Me Seydi, coordinateur de la Maison du Citoyen de Kolda, salue également cette initiative. « Cette formation permet à notre personnel de terrain d’être plus performant, pragmatique et efficace dans la communication et la réalisation de nos missions. Nous sommes désormais mieux équipés pour répondre aux attentes des citoyens », a-t-il affirmé.



À travers cette activité, le Forum Civil montre son engagement à s’adapter aux évolutions technologiques pour mieux servir les populations locales. Une dynamique qui augure d’une société civile plus connectée, plus réactive et résolument tournée vers l’innovation.